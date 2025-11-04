Il brutto esempio del Mondiale U17 | se iniziamo a spremerli fin da ragazzi

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Qatar si assiste a un Mondiale all'insegna del gigantismo, con 48 squadre e le speranze dei talenti affogati in una routine dove pensa sono a quante partite si giocano e non a come. È il calcio che vuole la Fifa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il brutto esempio del mondiale u17 se iniziamo a spremerli fin da ragazzi

© Gazzetta.it - Il brutto esempio del Mondiale U17: se iniziamo a spremerli fin da ragazzi...

Leggi anche questi approfondimenti

Il brutto esempio del Mondiale U17: se iniziamo a spremerli fin da ragazzi... - In Qatar si assiste a un Mondiale all'insegna del gigantismo, con 48 squadre e le speranze dei talenti affogati in una routine dove pensa sono a quante partite si giocano e non a come. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Brutto Esempio Mondiale U17