Il browser di Samsung sbarca su Windows 10 e 11 Diventerà una porta d' accesso all' IA
Il browser che da anni è preinstallato sui Samsung Galaxy debutta su PC Windows 10 e 11, per ora in beta. 🔗 Leggi su Dday.it
Samsung Internet arriva anche su PC: il browser Galaxy sbarca su Windows - Dopo anni di presenza esclusiva su smartphone e tablet, il browser proprietario della casa ... tecnoandroid.it scrive
Samsung porta il suo browser su PC: debutta la versione beta di Samsung Internet - Samsung lancia la versione beta di Samsung Internet per PC, un browser che unisce mobile e desktop con funzioni basate su intelligenza artificiale e strumenti di sicurezza avanzati. Da multiplayer.it
Download Samsung Internet, il browser dei Galaxy sbarca su Windows 11 - Samsung Internet è il browser web proprietario sviluppato da Samsung; è finalmente disponibile anche per Windows. Riporta windowsblogitalia.com