Mancano pochi mesi all’appuntamento più atteso dello sport invernale italiano e il Cortina Sliding Centre si prepara ad accogliere una delle discipline più spettacolari e adrenaliniche delle Olimpiadi: il bob. Sul budello intitolato a Eugenio Monti, leggenda assoluta di questo sport, gli azzurri sono pronti a scrivere nuove pagine di storia, inseguendo quel medagliere glorioso che ha reso l’Italia una potenza mondiale della guidoslitta. La disciplina che sfida la gravità. Il bob è molto più di una semplice discesa sul ghiaccio. È una disciplina che fonde atletismo puro, precisione millimetrica e coraggio al limite della temerarietà. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il bob verso Milano-Cortina 2026: quando il ghiaccio diventa leggenda