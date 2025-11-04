il baby consiglio punta su sociale e ambiente

Venerdì alle 15, nell’auditorium del plesso scolastico sanrocchino, si insedierà il nuovo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, con il passaggio di consegne tra il sindaco uscente Giulia Delfini e il neo primo cittadino dei giovani, Jacopo Macaione. Il nuovo Ccrr è composto da: Jacopo Macaione, sindaco; Tommaso Lorenzetti, vicesindaco; consiglieri: Anna Maggi, Margherita Perondi, Vittoria Balconi, Andrea Montagna, Alessia Pavesi, Matteo Rossi, Anna Capelli, Emma Tonani, Giulia Bonvini, Chiara Mezzadri, Tommaso Ghelfi, Giorgia Cattaneo, Francesco Bettinelli, Rebecca Savi e Sofia Vercesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

