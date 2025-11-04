Il 7 novembre arriva G il nuovo album di inediti di Giorgia
ROMA – Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, venerdì 7 novembre esce “G”, il nuovo album di inediti di Giorgia. “G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, rappresenta la Giorgia di oggi: non un vero e proprio concept album, ma un progetto che come unico fil rouge ha proprio Giorgia, che in questo nuovo capitolo ha deciso di rimettersi in gioco, ripartendo da sé stessa e dalla musica. L’album uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon. Tracklist di “G”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
News recenti che potrebbero piacerti
A novembre arriva su Netflix la prima parte della quinta, ultima e attesissima stagione di Stranger Things. Questi gli appuntamenti per seguire il gran finale senza rischiare spoiler: - Volume 1 il 27 novembre (ep.1-4) - Volume 2 (ep.5-7) il 26 dicembre - Il Finale - facebook.com Vai su Facebook
Il 7 novembre arriva il nuovo album “G” di Giorgia che poi sarà in concerto a Bari - «Ho cercato di fare un compromesso fra il pop italiano e ciò che va oggi, per una scrittura ... Lo riporta pugliapress.org
Il 7 novembre arriva il nuovo album “G” di Giorgia - «Ho cercato di fare un compromesso fra il pop italiano e ciò che va oggi, per una scrittura ... politicamentecorretto.com scrive
Giorgia: il 7 novembre arriva “G”, il nuovo attesissimo album di inediti - Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, venerdì 7 novembre esce “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di GIORGIA. Lo riporta radiowebitalia.it