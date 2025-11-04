Il 5 novembre c’è la Superluna del Castoro la più grande del 2025 | ecco perché si chiama così e come ammirarla

Il mese di novembre sarà caratterizzato da un evento astronomico di rilievo: la seconda di tre “superlune” previste in sequenza. La prima, nota come “Superluna del Castoro”, sarà visibile il 5 novembre 2025. Secondo i dati astronomici, la Luna raggiungerà la fase di piena alle ore 14:19, mentre alle 23:27 si troverà al perigeo, cioè nel punto più vicino alla Terra, a una distanza di circa 356.833 chilometri. Si tratta di circa 30.000 chilometri in meno rispetto alla distanza media che separa la Terra dal suo satellite naturale. La Luna non descrive un’orbita perfettamente circolare, ma leggermente ellittica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il 5 novembre c’è la Superluna del Castoro, la più grande del 2025: ecco perché si chiama così e come ammirarla

