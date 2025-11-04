Il 41enne di Avellino resta in carcere | sequestrati 5 kg di hashish e denaro

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla criminalità legata al traffico di sostanze stupefacenti da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.Nel corso di un intervento, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno arrestato un 41enne. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

