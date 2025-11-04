Il 36,5% di Wall Street in dieci aziende | la Borsa Usa tra euforia e bolla

Le dieci maggiori aziende dell'S&P500 pesano per oltre un terzo della capitalizzazione complessiva del maggiore listino americano e per quasi un quinto di quella complessiva delle borse mondiali. Questo lo scenario di grande concentrazione che va analizzato alla luce del boom di investimenti in Intelligenza artificiale e dei record delle Borse, che nel secondo mandato di Donald Trump hanno cavalcato l'euforia del capitalismo nazionalista statunitense e l'euforia finanziaria, da molti paragonata a una potenziale bolla. Il boom dei colossi del digitale. Dati alla mano, gli Usa (dati 31 ottobre) capitalizzano quasi 70mila dei 134mila miliardi di dollari complessivamente accumulati nelle Borse del pianeta (il 52%).

