II Mercato in centro accende la magia del Natale
PONTEDERA Una domenica di festa, tra banchi, profumi, colori e tanta voglia di vivere il centro nel primo weekend che vedrà l’accensione delle luci natalizie nel centro di Pontedera. Domenica 9 novembre, dalle ore 8 alle ore 20, Pontedera ospita il “ Mercato in Centro – Centro in festa: colori, sapori e mercato”, appuntamento organizzato da Fiva Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Pontedera. Per l’intera giornata, il cuore cittadino — da Piazza Martiri della Libertà a Piazza Garibaldi, passando per Via della Misericordia — si trasformerà in un grande mercato a cielo aperto, animato da numerosi operatori provenienti da tutta la Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
