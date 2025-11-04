Ieri in Campania | Forza Italia perde pezzi la lista ‘Fico’ rischia l’esclusione
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 3 novembre 2025. Avellino – Sarà il Consiglio di Stato ad esaminare, giovedì prossimo il ricorso presentato dai rappresentanti della lista “Roberto Fico Presidente” contro la decisione della I Sezione del TAR di Salerno, che ha dichiarato invalida la lista in vista delle elezioni provinciali di Avellino. La causa riguarda la presunta violazione del numero massimo di firme necessarie per la validità della lista, fissato dalla legge regionale campana. ( LEGGI QUI ). Benevento – C’è fermento, e non poco, nel mondo azzurro beneventano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
