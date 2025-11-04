Ieri in Campania | Forza Italia perde pezzi la lista ‘Fico’ rischia l’esclusione

Anteprima24.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 3 novembre 2025. Avellino – Sarà il Consiglio di Stato  ad esaminare, giovedì prossimo il ricorso presentato dai rappresentanti della lista  “Roberto Fico Presidente”  contro la decisione della I Sezione del TAR di Salerno, che  ha dichiarato invalida la lista in vista delle elezioni provinciali di Avellino. La  causa riguarda la presunta violazione del numero massimo di firme necessarie per la validità della lista, fissato dalla legge regionale campana.    ( LEGGI QUI ).  Benevento – C’è fermento, e non poco, nel mondo azzurro beneventano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ieri in campania forza italia perde pezzi la lista 8216fico8217 rischia l8217esclusione

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: Forza Italia perde pezzi, la lista ‘Fico’ rischia l’esclusione

Contenuti che potrebbero interessarti

Regionali, Martusciello: «In Campania tutti vogliono entrare in Forza Italia» - Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, commentando in tono scherzoso le richieste ... Da ilmattino.it

Forza Italia, incontro a Caserta. Gasparri: «Siamo punto di riferimento per chi vuole costruire» - Così Giovanni Zannini ha definito la presenza di tanti amministratori nella sala del Plaza ieri ... Da ilmattino.it

ieri campania forza italiaElezioni Regionali, Forza Italia ha ufficializzato i cinque capolista in Campania | NOMI - A guidare le liste provinciali saranno Guido Grillo a Napoli; Laura Nargi ad Avellino; Rosaria Alibert ... Come scrive strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Ieri Campania Forza Italia