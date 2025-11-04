Idf riceve i resti di un altro ostaggio

22.00 Sono nelle mani delle forze di sicurezza israeliane nella Striscia di Gaza i resti di un ostaggio che Hamas ha restituito questa sera attraverso la Croce Rossa. "Israele ha ricevuto, tramite la Croce Rossa, la bara di un ostaggio caduto, consegnata a una forza dell'Idf e dello Shin Bet all'interno della Striscia di Gaza", si legge in una nota dell'ufficio del primo ministro. I resti saranno trasferiti in un centro medico legale per l'identificazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

