Identificato il corpo di Paolo Cocco l' alpinista disperso sull' Himalaya

Sarebbe stato identificato il corpo dell'alpinista abruzzese che risultava disperso sul Dolma Khang, a 6.300 metri al confine del Nepal.Anche Paolo Cocco, 41 anni, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino risulta purtroppo tra le vittime della valanga che ha travolto un gruppo di alpinisti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

