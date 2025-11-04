Ibrahimovic si allena con il Milan E no non è Zlatan

Maximilian Ibrahimovic, figlio del dirigente RedBird, ha svolto l'allenamento con Allegri. Non è la prima volta. La sua stagione proseguirà con Milan Futuro in D.

Zlatan Ibrahimovic è cambiato, forse soltanto un poco: più lavoro dietro le quinte, più spazio al gruppo, ma sempre con il chiodo fisso di vincere.

Milan, Ibrahimovic sì e Cardinale no: lo svedese verso un futuro istituzionale - Gerry Cardinale, patron di RedBird, fondo d'investimento che controlla il Milan, non sarà presente all'Olimpico per la finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Ibrahimovic: "Quattro allenatori hanno cambiato il calcio. E vi dico chi vincerà il prossimo Mondiale" - "Ancelotti ha il tocco magico, chissà che non possa trasformare in oro anche il prossimo Mondiale del Brasile.