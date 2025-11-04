La Lipu di Sondrio, tornando sull’episodio relativo all’uccisione di due Ibis eremita a Dubino, invita tutti a riflettere sul legame tra uomo e natura. "Zoppo e Zaz non erano semplici viaggiatori del cielo, ma facevano parte di un importante progetto europeo di conservazione: il progetto Life "Ibis eremita" – dicono dalla Lega protezione uccelli -. L’Ibis remita (Geronticus eremita) è un uccello migratore con tipico becco ricurvo e testa calva. Scomparve dall’Europa nel XVII secolo per la caccia sregolata e le poche popolazioni selvatiche rimaste persero col tempo le tradizioni migratorie. Oggi è una specie classificata come “in pericolo critico di estinzione“". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ibis uccisi a fucilate dal bracconiere: "Serve educazione ambientale"