Il nuovo progetto tratto dal romanzo scritto da Charles Dickens sarà diretto dal regista Ti West e nelle ultime ore sono stati svelati altri interpreti. Il film Ebenezer: A Christmas Carol, la nuova storia del classico Canto di Natale che avrà come star Johnny Depp, potrà contare sulla presenza nel cast di Ian McKellen. Il progetto, che sarà diretto da Ti West, sarà prodotto da Ti West e riporterà sul grande schermo il racconto di Charles Dickens con al centro il burbero Scrooge. I primi dettagli del film Nel cast di Ebenezer: A Christmas Carol ci saranno quindi Johnny Depp, Andrea Riseborough, Ian McKellen e Tramell Tillman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ian McKellen entra nel cast di Ebenezer, la versione del classico Canto di Natale con Johnny Depp