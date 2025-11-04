Iacopini Miele qualità d’oro

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 36 anni, Mirko Iacopini di Massa ha deciso di cambiare vita e seguire la strada del miele. Dopo un periodo come perito, ha lasciato il lavoro per dedicarsi all’apicoltura, fondando “Iacopini Miele”. Racconta che ciò che lo ha affascinato fin dall’inizio è stata la necessità di conoscere a fondo la biodiversità: ha studiato la natura, gli insetti, le piante e i periodi di fioritura, approfondendo con corsi e imparando i segreti del mestiere. Oggi gestisce circa 400 cassette di api e produce ogni anno tra i 60 e i 70 quintali di miele. Le sue specialità spaziano dal miele di acacia e castagno al Millefiori, alla melata e al polline di castagno ma vende anche "sciami d'api". 🔗 Leggi su Lanazione.it

