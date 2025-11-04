IA l’Italia arranca | in Svezia la usa un’impresa su quattro da noi meno di una su dieci Le famiglie Introdurre educazione digitale fin dalla primaria

L’8,2% delle imprese italiane con almeno dieci addetti utilizza tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. In Europa, la media è del 13,5%. In Paesi come Danimarca, Svezia e Belgio, la quota supera il 25%. Il divario è netto e non riguarda solo la penetrazione della tecnologia, ma anche il contesto in cui essa si sviluppa e si diffonde. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it