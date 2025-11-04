IA e copyright Getty perde la causa simbolo contro Stability AI
Il caso Getty contro Stability AI, finito in tribunale nel Regno Unito, stabilisce un precedente importante: la Corte di Londra afferma che un modello di intelligenza artificiale non può essere considerato una copia di opere protette. Una vittoria parziale per le macchine, e una. 🔗 Leggi su Repubblica.it
