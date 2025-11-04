I virgiliani si staccano dal fondo Rinaudo promuove Possanzini | Voglio sempre questo Mantova

Vittoria in casa della Sampdoria e ultimo posto lasciato ai blucerchiati e allo Spezia. Alle spalle, i giorni dell’esonero del dt Christian Botturi. Di fronte, il nuovo corso del ds Leandro Rinaudo: "In questo momento ho deciso di metterci la faccia io. Dobbiamo essere consapevoli che non abbiamo fatto un passo, ma ci siamo spinti in avanti di un centimetro nel nostro percorso per scalare questa montagna". Un successo del gruppo, ma anche di Possanzini, a rischio alla vigilia: "Se con la Samp la squadra ha espresso un buon calcio, il merito è anche del tecnico. Ho avuto modo di parlare con lui per la prima volta giovedì pomeriggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

