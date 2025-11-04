I sondaggi premiano Meloni | nuovo record storico per Fratelli d’Italia sopra il 31%

Un nuovo record per Fratelli d’Italia, mentre continuano ad arrancare le opposizioni, con Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra in calo. Gli ultimi sondaggi e, in particolare, la rilevazione di Swg per il TgLa7, fa sorridere la maggioranza e molto meno l’opposizione. Chi festeggia più degli altri è sicuramente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il suo partito che raggiunge il livello massimo mai raggiunto dalle elezioni politiche del 2022 nelle rilevazioni effettuate da Swg. Pochi, invece, i movimenti tra gli altri partiti, con la Lega che resta davanti a Forza Italia e i partiti centristi stabili. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - I sondaggi premiano Meloni: nuovo record storico per Fratelli d’Italia sopra il 31%

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sondaggio Swg, le polemiche premiano Meloni-Schlein. Conte e Salvini sempre più lontani – I dati - X Vai su X

I sondaggi premiano la maggioranza, il centrodestra allunga: Pd e M5s in affanno - facebook.com Vai su Facebook

I sondaggi premiano Meloni: nuovo record storico per Fratelli d’Italia sopra il 31% - I sondaggi premiano Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna consensi, raggiunge il suo nuovo record storico e allunga sul Pd. Da lanotiziagiornale.it

Sondaggi politici, chi guadagna più voti e chi sta perdendo consensi: la classifica dei partiti - Al primo posto c'è sempre Fratelli d'Italia, che resta ben al di sopra del 30% e si rinforza leggermente nell'ultima settimana ... Si legge su fanpage.it

Sondaggio, Meloni irraggiungibile. La sinistra nel panico. Ghisleri mette ko il Pd. Video e numeri - Il nuovo sondaggio di Alessandra Ghisleri scuote la politica italiana: Fratelli d’Italia vola, mentre la sinistra sprofonda tra divisioni interne e crollo di consensi. Come scrive affaritaliani.it