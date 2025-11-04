I Socialdemocratici della Sicilia ricordano Yitzhak Rabin a trent’anni dal suo assassinio
Nel trentennale della tragica morte di Yitzhak Rabin, il segretario regionale dei Socialdemocratici della Sicilia, Antonio Matasso, ricorda la figura del grande leader laburista israeliano, per due volte primo ministro dello Stato d’Israele, sottolineandone il ruolo fondamentale nella storia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
