I Simpson confermano un segreto su Bart dopo 36 anni che nessuno aveva notato

L'episodio 5 della stagione 37 di The Simpsons chiarisce un aspetto mai esplicitato su Bart: il personaggio è mancino, nonostante i tentativi di Homer di correggerlo da bambino. Una rivelazione che conferma una teoria dei fan rimasta valida per oltre tre decenni. Dopo 36 anni di programmazione, I Simpson continua a valorizzare la sua storia ampliando elementi finora impliciti. Un nuovo episodio della stagione 37 ha affrontato direttamente un dettaglio che gli spettatori più attenti avrebbero già dovuto notare: Bart Simpson è mancino, evidente in molte sequenze ma mai discusso apertamente prima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Simpson confermano un segreto su Bart, dopo 36 anni, che nessuno aveva notato

