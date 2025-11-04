Hank Scorpio, il super-cattivo preferito dai fan de I Simpson, continua a dominare le conversazioni online, a quasi tre decenni dalla sua unica, iconica apparizione. A 29 anni dalla messa in onda di “You Only Move Twice”, i fan sperano ancora di rivedere questo personaggio unico. Mentre la serie si prepara per la sua (quasi) quarantesima stagione, l’opportunità di riportare in vita la brillante e folle figura di Scorpio è più che matura. “Si Trasloca Solo Due Volte”: L’episodio classico che ha presentato Hank Scorpio. Il 3 novembre 1996, I Simpson trasmisero l’episodio “You Only Move Twice”, che è immediatamente entrato nel pantheon degli episodi classici e memorabili della serie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - I Simpson: 29 anni fa andava in onda l’episodio con il personaggio da “una puntata” più iconico di sempre