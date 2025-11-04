' I sentieri della tradizione' alla sagra del cinghiale di Riparbella

“I Sentieri della Tradizione”, è il nome dell’edizione 2025 della Sagra del Cinghiale di Riparbella. Due fine settimana, venerdì 7, sabato 8, domenica 9 e poi 14, 15, 16 novembre, ad alta intensità di gusto. Con l’organizzazione, come sempre, della Proloco di Riparbella, la 53° edizione della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

