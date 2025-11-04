I santi battono i magistrati in tv
Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( A sua immagine Rai 1) Un palinsesto quello di sabato incendiato dal dibattito sul referendum della giustizia che attizza talk e tg facendo prevedere una campagna elettorale infuocata. Brutta notizia per i comitati del No: a fare più ascolto sono i servizi sulla malagiustizia, l’evasione del pluriomicida Elia Del Grande dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, le violenze dei maranza in periferia. A mettere un po’ di serenità ci pensano i format religiosi come lo Speciale Tg1 Ognissanti con il Giubileo del Mondo Educativo e la recita dell’Angelus di Papa Leone XIV che ha sfiorato il 23% di share e A Sua immagine, sempre su Rai 1, con Lorena Bianchetti che si è mantenuta su quella media con picchi del 25% e di 1,5 milioni di spettatori dedicando ampio spazio alla figura di San John Henry Newman, proclamato Dottore della Chiesa dal Papa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
