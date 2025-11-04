I risultati della settima giornata Il Monsummano si ferma Pareggio col Marginone
Si è chiuso il settimo turno del campionato di Prima categoria. L’Intercomunale Monsummano capolista ha pareggiato la prima gara dopo sei vittorie di fila: Guarisa ha segnato, ma non abbastanza per andare oltre l’1-1 sul campo del Marginone. Gli uomini di Panati restano comunque primi a quota 19, anche perché l’AM Aglianese terza non è andata oltre un pari senza reti esterno contro la Stella Rossa. Ruggito dell’Atletico Spedalino, dopo il 3-0 al Butelli inferto al CQS Tempio Chiazzano. Passando al girone C, il Quarrata non riesce proprio ad ingranare: con l’Albacarraia è arrivato l’ennesimo pareggio (1-1) ed i quarratini sono penultimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
