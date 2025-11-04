I redditi più che dimezzati il mutuo casa acceso con Mediolanum e poi trasferito Giorgia Meloni anticipa tutti e pubblica per prima la sua dichiarazione 2025

Sono precipitati i redditi di Giorgia Meloni, venendo meno probabilmente parte dei diritti di autore sui libri che avevano pesato tanto negli anni scorsi. Nella dichiarazione patrimoniale 2025 che la premier ha firmato il 28 ottobre scorso pubblicandola nella sua pagina della Camera dei deputati il reddito complessivo è infatti sceso a 180.081 euro complessivi, meno della metà dei 459.460 euro della dichiarazione 2024, e inferiore anche a quella 2023, quando il reddito complessivo era stato di 293.531 euro. Un po’ superiore invece a quella presentata quando è stata eletta all’inizio della legislatura, che era di 160. 🔗 Leggi su Open.online