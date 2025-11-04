I redditi dei politici quanto dichiarano Schlein Fratoianni e Bonelli Conte muto
Sono online, sul sito Internet della Camera, i redditi dichiarati dai deputati per il periodo d'imposta 2024. Non tutti hanno presentato i propri dati, ma tra i leader della maggioranza, presenti a Montecitorio, che rivestono anche cariche di governo, oltre alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il cui reddito complessivo nel 2024 è stato pari a 180.031 euro, contro i 459.460 euro del 2023, ci sono da segnalare i 187.673 euro di reddito complessivo del vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, poco più di 30mila euro rispetto ai 156.085 euro del 2023. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
