Settimana standard di lavoro per la Spal, che dopo le tre gare ravvicinate disputate contro Russi, Solarolo e Mezzolara, può tirare il fiato prima di un altro tour de force. Mister Di Benedetto avrà infatti la possibilità di impostare sedute di lavoro tradizionali (a partire da oggi), finalizzate alla partita domenicale, in programma allo stadio Mazza contro il Pietracuta. In questi giorni il tecnico conta di recuperare i giocatori influenzati e acciaccati, che lo hanno costretto a schierare una formazione sperimentale nel big match col Mezzolara. Capitan Iglio è alle prese con una contrattura che non dovrebbe impedirgli di tornare a disposizione.

I prossimi impegni. Domenica al Mazza il Pietracuta. Poi la Coppa contro Perinelli