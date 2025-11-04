I pronostici di martedì 4 novembre | Champions League e Championship
I pronostici di martedì 4 novembre, inizia la quarta giornata della League Phase di Champions League, in campo Napoli e Juventus Uno dei principali propositi della Uefa, quando decise di varare il nuovo format della Champions League che ha debuttato ufficialmente lo scorso anno, era quello di fare in modo che partite del genere si giocassero sempre più spesso. Non deve sorprendere, dunque, che due corazzate come Liverpool e Real Madrid, proprio come avvenne nella passata stagione, si affrontino già nella fase a girone unico. I Blancos vanno a caccia della rivincita: un anno fa, sempre ad Anfield Road, si arresero 2-0 ai Reds, interrompendo così una lunga imbattibilità che durava ben otto partite con il club inglese, sconfitto anche nella finalissima del 2022. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie di pronostici per tre eventi importanti nel corso di questa settimana. Si comincia martedì con lo scontro tra il roster di NXT e quello della TNA Wrestling. Si proseue poi sabato con tappa australiana per la WWE attraverso Crown Jewel. Si chiude domenica - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Juventus-Sporting 4 novembre 2025 - Analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 4° giornata Champions League. Segnala betitaliaweb.it