A dispetto dell' incidente che l'ha vista protagonista nello studio di Francesca Fagnani, questa sera Iva Zanicchi sarà una degli ospiti della seconda puntata di Belve, in cui ripercorrerà la sua vita e la sua carriera. Classe 1940, rinominata dai fan con l'appellattivo di Aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi è riuscita a diventare tanto un'icona della musica italiana quanto un volto riconoscibile della tv del Bel Paese. Dopo il debutto nel 1960 nel festival itinerante I due campanili, la cantante partecipa alle Nuove Voci di Castrocaro, al festival della canzone italiana in Svizzera e attira l'attenzione in Ribalta per Sanremo, show che negli anni avrebbe cambiato volto e nome, diventando Sanremo Giovani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I problemi col fisco, la rivalità con Mina e "Ok il prezzo è giusto": tutto su Iva Zanicchi