I nuovi bus elettrici di Napoli hanno il wifi ma non compaiono sulle app dei trasporti | ecco il motivo

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I nuovi bus elettrici di Napoli sono già entrati in funzione. Sono dotati di wifi ma non compaiono sulle app dei trasporti. Qual è la motivazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

nuovi bus elettrici napoliQuattro nuovi bus elettrici Eav in servizio a Napoli - Quattro nuovi bus elettrici in servizio a Napoli: sono quelli presentati questa mattina da Eav nel deposito di via Galileo Ferraris. Lo riporta ansa.it

Bus elettrici, Eav presenta i primi mezzi della nuova flotta - Alla fine arriverà un totale di 36 nuovi bus elettrici, grazie alla gara promossa da Acamir, per un investimento complessivo di circa 12 milioni di euro ... Scrive napolitoday.it

Eav: presentati nuovi bus elettrici. De Gregorio:”obiettivo è competere transizione ecologica” - Quattro nuovi autobus elettrici sono entrati oggi in servizio a Napoli, presentati da Eav nel deposito di via Galileo Ferraris. Secondo videonola.tv

