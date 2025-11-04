Le denunce per i reati penali aumentano in Umbria. I dati del Ministero dell’Interno, rielaborati dal Sole 24 Ore, raccontano che rispetto al 2023 c’è stato un aumento percentuale dell’1,63% nel territorio provinciale di Perugia e del 5,46% in quello di Terni. Questo fa sì che la provincia del capoluogo è la 38esima più "pericolosa" in Italia (su 106 totali), quella ternana sale invece al 42esimo posto. La settimana scorsa il nostro giornale aveva raccontato di come proprio Perugia abbia scalato la classifica delle realtà dove i furti in casa sono aumentati in maniera più importante e che fa sì che ora questo territorio sia il sesto peggiore in Italia per questo fenomeno: 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I numeri della criminalità. Aggressioni in aumento. E una violenza ogni 5 giorni