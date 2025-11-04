I migliori della settimana | Rice manda in fuga l’Arsenal Carreras gol da urlo Pavlovic goleador
L'acquisto più costoso della storia dei Gunners trascina gli inglesi, il difensore del Milan tiene alta la bandiera italiana insieme a Milinkovic-Savic, al suo secondo rigore parato in settimana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
