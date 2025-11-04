I mercenari The Expendables | svelato il destino del franchise di Sylvester Stallone
Il futuro della serie The Expendables è stato confermato dopo lo scarso successo di Expend4bles nel 2023. Con Sylvester Stallone nel ruolo principale, questa serie d’azione con un cast stellare è iniziata nel 2010, ma l’accoglienza riservata all’ultimo film ha sollevato grandi interrogativi sul suo futuro. Due anni dopo, Lionsgate ha annunciato di aver acquisito i diritti del franchise Expendables da Millennium Media. Questo accordo conferisce allo studio, che ha distribuito i quattro film del franchise in Nord America e nel Regno Unito, i diritti per sviluppare e produrre tutti i futuri film, programmi TV e videogiochi di quell’universo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
I mercenari è un film del 2010 di genere Azione, diretto da Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Randy Couture. Durata 103 minuti. Titolo originale: The Expendables.
I Mercenari – Expendables, Italia 1/ Trama e cast del quarto capitolo con Megan Fox, oggi 13 ottobre 2025