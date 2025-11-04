I mercenari The Expendables | svelato il destino del franchise di Sylvester Stallone

Il futuro della serie The Expendables è stato confermato dopo lo scarso successo di Expend4bles nel 2023. Con Sylvester Stallone nel ruolo principale, questa serie d’azione con un cast stellare è iniziata nel 2010, ma l’accoglienza riservata all’ultimo film ha sollevato grandi interrogativi sul suo futuro. Due anni dopo, Lionsgate ha annunciato di aver acquisito i diritti del franchise Expendables da Millennium Media. Questo accordo conferisce allo studio, che ha distribuito i quattro film del franchise in Nord America e nel Regno Unito, i diritti per sviluppare e produrre tutti i futuri film, programmi TV e videogiochi di quell’universo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it