I magistrati? Tutti premiati in carriera e mai sanzionati | i numeri della bella casta
La verità sta sempre nei numeri. E se c'è una categoria (i maligni la definiscono casta) in cui è facile, per non dire facilissimo, fare carriera è quella dei magistrati. Non importa che incappi in qualche errore, mandi in galera un innocente o commetta un illecito, le sanzioni sono rarissime mentre le promozioni sono sicure. E non lo diciamo noi, ma il ministro Carlo Nordio che, in risposta a una interrogazione di Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vice presidente della commissione Giustizia, ha sciorinato numeri impietosi che vi riproponiamo di seguito. Tra il 1 gennaio 2021 e il 21 ottobre 2025 sono stati complessivamente valutati, ai fini della progressione in carriera, 9797 magistrati con i seguenti risultati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
