I magistrati? Tutti premiati in carriera e mai sanzionati | i numeri della bella casta

Ilgiornale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La verità sta sempre nei numeri. E se c'è una categoria (i maligni la definiscono casta) in cui è facile, per non dire facilissimo, fare carriera è quella dei magistrati. Non importa che incappi in qualche errore, mandi in galera un innocente o commetta un illecito, le sanzioni sono rarissime mentre le promozioni sono sicure. E non lo diciamo noi, ma il ministro Carlo Nordio che, in risposta a una interrogazione di Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vice presidente della commissione Giustizia, ha sciorinato numeri impietosi che vi riproponiamo di seguito. Tra il 1 gennaio 2021 e il 21 ottobre 2025 sono stati complessivamente valutati, ai fini della progressione in carriera, 9797 magistrati con i seguenti risultati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

i magistrati tutti premiati in carriera e mai sanzionati i numeri della bella casta

© Ilgiornale.it - I magistrati? Tutti premiati in carriera e mai sanzionati: i numeri della "bella" casta

Leggi anche questi approfondimenti

magistrati tutti premiati carrieraI magistrati? Tutti premiati in carriera e mai sanzionati: i numeri della "bella" casta - Negli ultimi 4 anni i magistrati che hanno ricevuto una valutazione positiva ai fini della progressione in carriera sono stati in media il 98% ... msn.com scrive

Intervista a Nordio: «La riforma? Molti magistrati in privato sono a favore. E così la politica riprende i suoi spazi» - Intervista al ministro della Giustizia: «Mi stupisce Schlein, la legge gioverebbe anche a loro al governo. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Magistrati Tutti Premiati Carriera