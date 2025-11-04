I Google Pixel 10 segnano un record di vendite storico negli Stati Uniti

Le vendite dei Google Pixel negli USA segnano un record a settembre 2025: +28% su base annua e crescita del 6,1% nella fascia premium. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

Le vendite dei Google Pixel negli USA segnano un record a settembre 2025: +28% su base annua e crescita del 6,1% nella fascia premium.

