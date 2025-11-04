I Google Pixel 10 segnano un record di vendite storico negli Stati Uniti

Le vendite dei Google Pixel negli USA segnano un record a settembre 2025: +28% su base annua e crescita del 6,1% nella fascia premium. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - I Google Pixel 10 segnano un record di vendite storico negli Stati Uniti

Contenuti che potrebbero interessarti

L'offerta è decisamente allettante #GooglePixelWatch3 - X Vai su X

Scende ancora Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua 6,3" - viola glicine, 256GB Minimo Storico Oggi a soli 619,00€ invece di 998,36€ (-38%) - facebook.com Vai su Facebook

I Google Pixel 10 segnano un record di vendite storico negli Stati Uniti - Le vendite dei Google Pixel negli USA segnano un record a settembre 2025: +28% su base annua e crescita del 6,1% nella fascia premium. Come scrive tuttoandroid.net

I Google Pixel si stanno ritagliando un ruolo sempre più importante nel mercato USA - Certo, il dominio di Apple con l'80% del market share USA è schiacciante, ma Google ha ridotto sensibilmente la distanza con Samsung (12%) all'interno del panorama Android, segnalandosi di fatto come ... Da hdblog.it

Il Google Pixel 10 Pro è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un top di gamma compatto - Il Google Pixel 10 Pro è in offerta su Amazon: per il top di gamma compatto c'è ora un nuovo prezzo minimo storico, ecco la promo da cogliere al volo ... Come scrive libero.it