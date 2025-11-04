I gioielli prendono voce | Gallavotti a Milano per BookCity 2025

Martedì 11 novembre 2025, alla L’Arabesque Design Gallery di Milano, Eugenio Gallavotti presenta “I Racconti dei Gioielli” nell’ambito di BookCity Milano 2025. Un appuntamento aperto al pubblico con Chichi Meroni e Daniela Fedi, per un viaggio nella costume jewelry tra stile, creatività e immaginazione. Un invito al pubblico di BookCity Milano 2025 Nel calendario di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

