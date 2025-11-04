I Genitori in Palla volano a Londra Una bellastoria di sport passione e vita vera
La vita adulta, con le sue responsabilità familiari e professionali, spesso impone una pausa dalle passioni giovanili o dal tempo per sè. Per molti, questo significa “appendere gli scarpini al chiodo”. E non solo metaforicamente. Un gruppo di genitori, a Milano, ha dimostrato che è possibile conciliare i doveri quotidiani con la voglia di fare sport e, soprattutto, di essere e fare comunità. L’appuntamento a Londra con la storia. L’iniziativa più recente e significativa dell’associazione sarà la trasferta internazionale in programma dal 7 al 9 novembre 2025. Un team di “Genitori in Palla” si recherà a Londra per un’amichevole contro gli Old Finchleians, una delle squadre amatoriali più longeve della capitale britannica, con oltre un secolo di storia. 🔗 Leggi su Dilei.it
