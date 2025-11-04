I Cowboys affrontano un’altra stagione deludente dopo aver perso contro i Cardinals

2025-11-04 10:58:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il proprietario e direttore generale dei Dallas Cowboys Jerry Jones ammette che c’è una dura realtà che la sua squadra deve affrontare dopo la sconfitta per 27-17 contro gli Arizona Cardinals lunedì sera. La sconfitta ha portato Dallas al 3-5-1, una posizione in cui Jones non si aspettava di trovarsi dopo nove partite. “Abbiamo vinto tre partite ed eccoci qui in questo frangente”, ha detto Jones dopo la partita. “Quindi, so come fare le somme. Voglio dire, non sto cercando di essere banale, ma posso sommarle e guardare il numero di partite che ci restano e quali potenziali combinazioni di record potrebbero portarti ai playoff. 🔗 Leggi su Justcalcio.com