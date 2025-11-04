I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone - Concerto violino e pianoforte
Sabato 8 novembre alle ore 18, nella bellissima Chiesa delle Crocelle, secondo appuntamento della stagione con il duo formato dal violinista Carmine Gaudieri e dalla pianista Simonetta Bisegna. I musicisti eseguiranno musiche di Tartini, Rossini, Massenet. Per info scrivere a golfo.mistico@libero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
