I colori dell' arcobaleno il 30 novembre al Teatro al Parco

dai 3 annicon Serena CercignanoTesto e regia Enrico FalaschiIllustrazioni Sara FloriProduzione Teatrino dei FondiA differenza di molti suoi amici ad Enza piacevano molto le giornate di pioggia, perché al termine della pioggia nel cielo compariva l’arcobaleno con tutti i suoi magnifici colori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

