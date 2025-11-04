I colori dell' arcobaleno il 30 novembre al Teatro al Parco
dai 3 annicon Serena CercignanoTesto e regia Enrico FalaschiIllustrazioni Sara FloriProduzione Teatrino dei FondiA differenza di molti suoi amici ad Enza piacevano molto le giornate di pioggia, perché al termine della pioggia nel cielo compariva l’arcobaleno con tutti i suoi magnifici colori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Un arcobaleno di colori ha accolto ieri mattina in piazza San Pietro il manto della Madonna del Rosario, realizzato dalle donne di Manerbio per la ricorrenza mariana della Seconda di Ottobre. Lungo 73 metri e costellato da tremila stelle e oltre diecimila “foglie - facebook.com Vai su Facebook
I colori dell'arcobaleno il 30 novembre al Teatro al Parco - A differenza di molti suoi amici ad Enza piacevano molto le giornate di pioggia, perché al termine della pioggia nel cielo compariva l’arcobaleno con tutti i suoi magnifici colori. Da parmatoday.it
Sul lungomare Balestrate scritta 'Love' coi colori arcobaleno - La scritta "Love", con i colori dell'arcobaleno, campeggia sul lungomare della località balneare di Balestrate, nel Palermitano, a simboleggiare apertura, dialogo e accoglienza. ansa.it scrive