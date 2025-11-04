' I collezionisti' Paolo Regina in Ariostea con la prima indagine di Gaia Innocenti
Venerdì 7 alle 17 la biblioteca Ariostea ospita la presentazione dell’atteso nuovo romanzo di Paolo Regina (nella foto) dal titolo 'I collezionisti'. Dopo la fortunata serie che ha visto protagonista il capitano De Nittis, un finanziere guascone e anarchico, amante del blues, del buon cibo e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Scopri altri approfondimenti
Paolo Regina - I collezionisti. La prima indagine di Gaia Innocenti (2025) Il vento di un inverno tardivo sferza l’Adriatico e la città di Trani che dorme, inconsapevole che dentro il padiglione 6 della fiera Antiquitates un uomo è morto, strozzato a mani nude. Epp - facebook.com Vai su Facebook