I centri per migranti in Albania sono un fallimento

Internazionale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono state proteste davanti al centro di detenzione di Gjadër, in Albania, a un anno dalla sua apertura. La struttura è costata milioni di euro, ma è semivuota. E presenta molte criticità. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

