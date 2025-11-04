I centri per migranti in Albania sono un fallimento

Ci sono state proteste davanti al centro di detenzione di Gjadër, in Albania, a un anno dalla sua apertura. La struttura è costata milioni di euro, ma è semivuota. E presenta molte criticità. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I centri per migranti in Albania sono un fallimento

Altre letture consigliate

Un anno fa, Giorgia Meloni giurava che i centri in Albania avrebbero accolto 35.000 migranti l’anno. Oggi, nel centro di Gjader, ce ne sono 25. Non 25 mila. Venticinque in tutto. Più o meno gli stessi che servono per organizzare una grigliata di Ferragosto. E pe - facebook.com Vai su Facebook

Nei centri in Albania ci sono 25 migranti: dovevano essere trentamila, secondo Giorgia Meloni - X Vai su X

I centri per migranti in Albania sono un fallimento - Ci sono state proteste davanti al centro di detenzione di Gjadër, in Albania, a un anno dalla sua apertura. Lo riporta internazionale.it

Cosa sta succedendo nei centri per migranti in Albania - Il progetto italiano, per il quale sono stati stanziati 670 milioni di euro, non sta andando come previsto: una delle due strutture è vuota, nell'altra sono occupati 25 posti su 1000. quibrescia.it scrive

E i centri per i migranti in Albania? - Com’è la situazione a Gjader, dove le strutture costruite dal governo italiano sono ancora semivuote o inutilizzate ... ilpost.it scrive