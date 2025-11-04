i Beati Paoli e il mistero della setta passeggiata raccontata
Un viaggio nel cuore più oscuro e misterioso di Palermo, dove tra pietre e vicoli riecheggia l'eco di una giustizia occulta, di una setta segreta divenuta leggenda: i Beati Paoli, uomini dalle identità celate, silenziosi e implacabili, che tutto sanno e tutto vedono. Tra atmosfere d'antan e tinte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
