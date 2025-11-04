I barbieri italiani le angurie argentine e il vizio di regolare tutto
Come Sansone, l’Italia ha la sua forza economica nei capelli: o, almeno, devono pensarlo i deputati che, col capogruppo leghista Riccardo Molinari, hanno proposto un disegno di legge per arginare la «liberalizzazione indiscriminata» di parrucchieri e barbieri. Solo rendendo più difficile il taglio, quindi, potremo tornare a occupare la posizione che ci meritiamo nel mondo. Stiamo esagerando? Sentite un po’. Se approvato, il provvedimento prevede il «contingentamento progressivo del numero di abilitazioni professionali» per le attività di «acconciatore, barbiere e parrucchiere che possono essere conseguite in ciascun Comune, al fine di tutelare la concorrenza leale, garantire l’equilibrio dell’offerta sul territorio e incentivare la qualità professionale e l’innovazione». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
