I 70 anni di Kris Jenner | storia della matriarca co-autrice del fenomeno Kardashian-Jenner

Senza di lei, probabilmente, non avremmo mai visto il fenomeno Kim Kardashian, i body di SKIMS, l’ascesa dei kit per le labbra Kylie Cosmetics, la carriera da modella di Kendall Jenner e più di 20 stagioni di un reality show su una famiglia allargata. L’intero successo del clan Kardashian-Jenner, famosi per essere famosi, si regge sulle spalle di una donna: Kris Jenner, matriarca-imprenditrice. O, come dice di sé, momager. Kris Jenner compie 70 anni. Il 5 novembre Kris Jenner compie 70 anni, che non dimostra: quando posa accanto alle figlie nessuno saprebbe indovinare con certezza la differenza di età. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - I 70 anni di Kris Jenner: storia della matriarca co-autrice del fenomeno Kardashian-Jenner

