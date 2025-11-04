I 50 migliori hotel al mondo | due sono in Toscana Quanto costono e cosa offrono

Firenze, 4 novembre 2025 – La Toscana conferma la sua vocazione all’accoglienza d’eccellenza. Nella nuova classifica dei World’s 50 Best Hotels 2025, una delle graduatorie internazionali più attese nel settore dell’hôtellerie di lusso, l’Italia brilla con quattro strutture, e due di queste sono toscane: il Four Seasons a Firenze e l’Hotel Il Pellicano all’Argentario, due perle dell’ospitalità inserite in contesti differenti, ma ugualmente meravigliosi. Four Seasons Firenze, il Rinascimento del lusso. Il Four Seasons Firenze continua la sua scalata internazionale, passando dal 19° al 9° posto nella classifica globale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I 50 migliori hotel al mondo: due sono in Toscana. Quanto costono e cosa offrono

