I 30 anni di Kendall Jenner | festa in spiaggia con vino da 3mila euro e torta alla tequila

Kendall Jenner ha compiuto 30 anni ieri e ha festeggiato con un maxi party in spiaggia. Vino da 3mila euro, torta alla tequila e look griffato: ecco tutti i dettagli della serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La fotostoria di Kendall Jenner che oggi compie 30 anni - facebook.com Vai su Facebook

La fotostoria di Kendall Jenner che oggi compie 30 anni - X Vai su X

Kendall Jenner, 30 anni e nessun eccesso: così ha conquistato la moda - Dalla tv alle passerelle, fino a un’estetica misurata che ha fatto scuola: Kendall Jenner compie 30 anni e consolida il suo ruolo di icona quiet. Segnala amica.it

Icone di stile si nasce o si diventa? Kendall Jenner, 30 anni da It Girl - Minimalista, raffinata, capace di dettare tendenza dentro e fuori le passerelle: la prova che il vero stile è un percorso, non un’eredità D a star dei reality a top model di fama globale, da socialite ... Da iodonna.it

Kendall Jenner: 30 anni al top con allenamento da 11 minuti, yoga, hiking e tisane detox - La top model festeggia 30 anni con un fisico impeccabile e una filosofia wellness tutta sua: zero estremismi, solo costanza e self- Lo riporta msn.com