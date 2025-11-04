Hypermotard V2 SP | la Ducati col vizio di fare salire l’adrenalina

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova generazione dell’Hypermotard torna alle origini e rilancia. Motore V2 da 890 cc, 120 Cv, telaio monoscocca, design più compatto e tanta elettronica. Nella versione SP, con sospensioni Öhlins, cerchi forgiati e impianto frenante Brembo M50. Vent’anni dopo il prototipo che fece innamorare Eicma, Ducati riscrive il manuale della fun bike estrema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

